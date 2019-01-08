Ziya Taşkent'te Şems Trio gecesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri Ziya Taşkent Konser Salonu'nda Şems Trio grubunun söyleşi ve dinleti programıyla devam etti.

Moderatörlüğünü Doç. Enver Mete Aslan'ın üstlendiği, Gitar'da Şeyhmus Fidan, Çello'da Murat Süngü, Bağlama'da Selçuk Murat Kızılateş ve vurmalı çalıgılarda Erkan Kanat'ın yer aldığı Şems Trio, halk müziğinin en güzel eserlerini vatandaşlarla buluşturdu.

Şems Trio grubunun oluşum hikayesinin de paylaşıldığı programda, “Grubun adı isimlerimizin baş harfinden gelmektedir. Grup olarak daha çok halk müziği üzerine yoğunlaşmayı tercih ettik. Her zaman grup olmayı çok iyi bir şekilde başardık çünkü birlikte ne zaman çalmaya başlasak enstrümanlarımızı düşünmüyoruz. Önemli olan bizim için grup olarak ruhu yakalayabilmektir. Biz bir parçayız, hepimizin sadece rengi farklı. Düşünün ki bir bahçede açan çiçek konumundayız. Hayatın bize kazandırdığı her şeyi grup olunca birleştirdik” ifadeleri kullanıldı.