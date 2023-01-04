1 ay geçmeyen gribin nedeni "3'lü salgın"

Dr. Yusuf Şentürk, normalin aksine uzun süren solunum yolu hastalıklarının bir hastalık değil, birden çok hastalığa ardışık olarak yakalanma sonucu oluşabileceğini söyledi.

Türkiye genelinde ve Samsun'da son aylarda acil servis ve polikliniklerde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça arttı. Vatandaşlar kamu ve özel hastanelerde tedavi ve tanı alabilmek için eskiye nazaran uzun kuyruklar oluşturdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Medicana Intarnational Samsun Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği'nden Opr. Dr. Yusuf Şentürk, önemli uyarılarda bulundu.

“Grip, Covid-19, beta ve nezleye sırayla yakalanabilirsiniz”

Eskiye nazaran daha uzun süren solunum yolu rahatsızlıklarının nedenini açıklayan Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Bu sene 3'lü bir salgınla karşı karşıyayız. Çok bilinmese de Covid-19 yine pik düzeyinde. Bunun yanında grip ve beta enfeksiyonu da yoğun bir şekilde görülüyor. Bu da 3'lü bir salgına neden olmuştur. Kişiler virüslerin hepsini aynı anda kapamaz ama tekrar kapalı ortama geçiş yaptık. Kış mevsimi nedeniyle vaka sayıları arttı. Bu sene beta ve grip salgını da artınca 3'ü bir arada görüldüğü için hastalıklar sanki ‘geçmiyor' gibi düşünülmeye başlandı. Hastalar özellikle çocuklar Beta enfeksiyonuna yakalanıyor. Bağışıklık sistemi düşüyor. Peşinde gribe yakalanıyor belki arada Covid-19 da geçiriyor. O nedenle de kapalı ortamda bu yıl da maske uygulamasının devam etmesi gerekirdi. Doğada milyonlarca virüs var. Saydığımız virüslerin haricinde nezle virüsleri de var. Bunlar insanlarda tekrarlayan enfeksiyonlara neden oluyor. Kişiler nezle virüsüne yakalandığı zaman başka virüslere de yakalanabiliyor. Gribin de kendi içinde çeşitleri var. Bunlar ardışık şekilde enfeksiyonlara neden olabiliyor. İnsanlar maske takmadığı için ardışık enfeksiyonlar meydana gelmekte ve sanki hiç iyileşmiyorlarmış gibi bir intiba oluşuyor” dedi.

“Gribe antibiyotik tedavi vermeye gerek yok"

Özellikle beta virüsü sonrası gerekli tedavinin zamanın uygulanmaması durumunda çok sıkıntılı bir sürecin yaşanabilme ihtimalinden bahseden Opr. Dr. Şentürk, “Gripte semptomatik tedavi vermek lazım. Gribe antibiyotik tedavi vermeye gerek yok. Çok ağır vakalarda hekim bir antiviral önerebilir. Bunun yanında yatak istirahati, bol sıvı alınması, ateş düşürücü ilaçlarla hastalık tedavi edilir. Nezlede de aynı tedavi uygulanır. Betada ise mutlaka antibiyotik tedavisi verilmesi gerekir. Antibiyotik tedavisine de ilk 10 gün içerisinde başlamak gerekir. Aksi takdirde kalp, böbrek ve eklem tutulumu gibi hastayı sakat bırakıcı ya da ölüme neden olabilen bir süreç başlayabilir. O nedenle hastalara buna uygun tanımlanmış kriterler var. Laboratuvarlarda hızlı testler var. Covid için de tanılar alınabiliyor. Onun tedavisinde hastanın durumuna göre tedavi yöntemi belirleniyor” diye konuştu.