1. Bafra Sempozyumu sona erdi

Türkiye'nin en eski ve köklü yerleşim yerlerinden Bafra'nın, alanında uzman 118 akademisyenin katılımıyla çok yönlü masaya yatırıldığı “Tarihi, Kültürel, Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu” sona erdi.

Bafra Belediyesi tarafından tertiplenen sempozyumda ilçenin tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ortaya çıkartmak, Bafra'nın ilk çağlardan bugüne kadar siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ortaya koyularak geleceğe dair potansiyel imkanların tespiti ve ilçe vizyonuna katkı sağlanması amaçlandı.

3 Kasım'da açılış merasimi yapılan 1. Bafra Sempozyumu, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nin Kızılırmak, Kapıkaya ve İkiztepe Salonlarında gerçekleşti. Sempozyum süresince Bafra'nın tarihi, kültürel ve sosyal yönleri 118 konuşmacı,18 oturum ve 102 tebliğ ile takipçilerin bilgisine sunuldu.

Tarihi, idari, demografik, ekonomik durum ve sosyal yönleri ekseninde ilçeye derinlikli bir bakış sağlayan sempozyumda bilimsel araştırma ve tebliğlerini sunan konuşmacılar ilçenin tarihi ve kültürel birikiminden yola çıkarak mevcut duruma değinirken, ilçenin geleceğine şekil verecek öneriler dile getirdi. Sempozyumda Bafra'nın tarihsel süreçte çok geniş bir perspektife ele alındığını vurgulayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şunları söyledi:

“Bafra'nın anlatacak çok şeyi var. Bu güçlü kimliğin altını çizmek adına çok sayıda kıymetli bilim insanını bir araya getirdik. Sempozyum içerik olarak ilk bilimsel etkinlik olma vasfına sahip. Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder. Köklü bir geçmişe sahip Baframıza dair ortaya çıkartılacak, gelecek nesillere aktarılacak daha pek çok özelliği var. Biz bir kazı çalışması başlattık ve bu kazıda daha derine inilebilir. Baframızın tarihini, kültürünü, sosyal yapısını bilimsel veriler ışığında ortaya çıkartmak amacıyla düzenlediğimiz 1.Bafra Sempozyumumuza emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum.”

Öte yandan sempozyum boyunca alanında uzman bilim insanları tarafından sunulup tartışılan Bafra tarihine ait bildiriler yine bilim kurulunca değerlendirilmesinin ardından kısa süre içerisinde kitap haline getirilerek yayınlanacak.