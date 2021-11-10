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1 çocuk annesi öğretmen kansere yenik düştü

Samsun’da 1 çocuk annesi 34 yaşındaki öğretmen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da 1 çocuk annesi 34 yaşındaki öğretmen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.


Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 1 çocuk annesi Kadriye Yılmaz (34), yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Kadriye Yılmaz hayata veda etti.


Kadriye Yılmaz Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

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