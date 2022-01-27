1 gün arayla 2 farklı Samsun

Yoğun kar yağışının etkisini kaybettiği Samsun'da 1 gün arayla aynı yerden aynı saatte çekilen fotoğraflarla hava durumu değişimi gözler önüne serildi. Karla kaplı parkta 1 gün sonra kardan eser kalmadı.

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı Samsun'u da etkisi altına almış, şehir merkezi de dahil şehrin geneli karla kaplanmıştı. Kar yağışının şehir merkezinde etkisini kaybetmesi ile 26 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da aynı yerden çekilen fotoğraf ile 27 Ocak Perşembe günü aynı yerden saat 10.00'da çekilen fotoğraf ile ortaya konuldu. 26 Ocak'ta karla kaplı olan parkta 27 Ocak'ta ise kardan eser olmadığı görüldü.

Samsun'da şehir merkezinde eksi 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak 8 derecenin üstüne çıkması bekleniyor.