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1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Samsun’da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta egzoz patlatarak geçen bir araçla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Adem M.'nin (39) tabancayla ateş açması sonucu Onur Y. (30) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Onur Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Adem M. ve yanında bulunan Ü.M. (30), B.M. (23) ve U.M. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada silah sesinin ardından bir kişinin vurularak yere düştüğü görülüyor.

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