1 yılda 2 milyona yakın fidan toprakla buluştu

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Samsun'da yürüttüğü ormancılık faaliyetleri kapsamında bin 346 hektar alanda 1 milyon 816 bin 383 adet fidan toprakla buluşturuldu.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sunum gerçekleştiren Amasya orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 2018 yılında gerçekleştirilen ve 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgiler verdiler.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Samsun'da ormancılık faaliyetlerini yürütmek için 3 orman işletme müdürlüğü 33 orman işletme şefliği, 1 fidanlık müdürlüğü( 3 fidanlık şefliği) bulunuyor. Samsun'da 2018 yılında yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile bin 346 hektar alanda 1 milyon 816 bin 383 adet fidan toprakla buluşturuldu. ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi fidan üretimi ve bakım çalışmaları kapsamında 2018 yılında Samsun'da bulunan (Samsun, Bafra, Vezirköprü) fidanlıklarında 4 milyon 409 bin fidan üretimi ve 6 milyin 550 bin adet de fidan bakımı yapıldı. Tohum üretim çalışmaları kapsamında da Samsun'da 5 ton tohum üretildi.

Ayrıca Samsun'da 2018 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve güneş enerjisi olmak üzere 144 aileye toplamda 2 milyon 718 bin 710 TL'lik kredi desteği verildi.