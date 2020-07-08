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10 bin ton balık işlem gördü, en fazla hamsi tüketildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Halinde bu sezon 10 bin ton balık işlem gördü, 30 tür balıktan en fazla tüketilen ise hamsi oldu.


Samsun Büyükşehir Belediyesinin 6 bin 182 metrekare alan içerisinde yer alan Balık Hali, her yıl binlerce ton balığı iç piyasaya sürüyor. 1 Eylül 2019-15 Nisan 2020 balık sezonunda Samsun'da en fazla işlem gören tür ise hamsi olarak kayıtlara geçti.


Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, bu sezon 10 bin ton balığın işlem gördüğünü ifade ederek, “En fazla tüketilen tür ise hamsi. Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde su ürünlerinin toptan alım ve satımı balık halinde yapılır. İç tüketime arz edilmek üzere, tekneden tekneye veya doğrudan su ürünleri sanayine yapılacak satışlar hariç, balık hali ve toptan satış merkezi dışında su ürünleri toptan satışı yapılması yasaktır. Su ürünlerinin belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde perakende olarak satışını yapanlar, lokanta benzeri yerler dahil, bu ürünlerin balık halinden veya toptan satış merkezinden geldiğini belgelemek zorundadırlar. Balık hali içinde her ne şekilde olursa olsun, perakende satış yapılamaz” dedi.

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