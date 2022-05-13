10. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Topluluğu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" farklı tıp fakültelerinden gelen 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl ‘Ulusal Nörobilim Kongresi' adıyla Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyona; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve tıp öğrencisi katılım gösterdi. Zihne Açılan Kongre olarak isimlendirilen kongrede, nörobilime farklı bakış açısıyla bakmak ve multidisipliner bakış açısıyla çeşitli alanlarda gerçekleştirilen sunulara yer verildi.

Farklı tıp fakültelerinden 400 öğrenci

Kongreyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kongre Başkanı Edanur Sarıoğlu, farklı üniversitelerin Tıp Fakültesi'nden gelen 400'ü aşkın öğrenciyle böylesine büyük bir kongreye ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu belirterek, kongrede farklı başlıklarla pek çok konunun ele alındığını söyledi. Sarıoğlu, sunduğu atmosfer sayesinde kongrenin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencilerin mesleki formasyonlarına pozitif yansımaları olacağına işaret etti.

Üç gün sürdü

Üç gün süren kongrenin bilimsel ve sosyal olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu belirten Sarıoğlu, kongrede dokuz farklı oturuma alanında uzman birçok akademisyenin katıldığını ifade etti. Sarıoğlu, ayrıca kongrede 14 öğrencinin sunumuna yer verildiğine de dikkat çekti. Son olarak Kongre Başkanı Sarıoğlu, altı ay boyunca yapılan çalışmalarla kongrenin başarıyla yapılmasında katkıları olan yönetim ekibine teşekkür etti.

Kongrenin bilimsel programında; Prof. Dr. Murat Terzi “Nöroimmünolojinin Temel İlkeleri”, Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan “Nörobilimde Translasyon: Laboratuvardan Hastabaşına”, Prof. Dr. Cengiz Çokluk “Epilepsi”, Prof. Dr. Şükrü Torun “Nörolojide Müzikal Terapi”, Prof. Dr. Levent Güngör “İnme”, Dr. Öğretim Üyesi Sedat Şen “Multipl Skleroz”, Öğretim Görevlisi Sema Gül Türk “Nörobilimde Yapay Zeka” ve Doç. Dr. Gökhan Aslan “Nörobilimsel Çalışmalar” adlı oturumlar düzenlendi. Ayrıca kongrede; poster sunumları ve ödül töreni gençleştirildi.

Kongrenin sosyal programı çerçevesinde ise katılımcılar için kahvaltı programı, gala yemeği ile Samsun'un güzel yerleriyle gezdirmek adına gemi turu düzenlendi.