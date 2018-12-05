10 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına gözaltı

Samsun’da 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 1 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 1 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edirne bilgiye göre, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen İ.A. (60) isimli bir zanlı, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.