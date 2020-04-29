İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 yıl hapis cezası bulunan genç tutuklandı

Samsun’da hakkında ’yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan genç gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 'yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan genç gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece 'yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 25 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.S. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.