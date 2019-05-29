100 farklı çocuk resminden Atatürk panosu yaptılar

OMÜ Eğitim Fakültesi A ve B Bloklarında sergilenen panoların açılışına Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Dr. Melek Baba Öztürk ve Dr. Selma Karaahmet Balcı'nın yanı sıra bölüm öğrencileri katıldı.

Sergilenen panoların, Sınıf Öğretmenliği Topluluğu ve Resim İş Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinin katıldığı ve Dr. Selma Karaahmet Balcı tarafından gerçekleştirilen Workshop (Atölye Çalışması) etkinliğinde Milli Mücadele'nin 100. Yılı Anısına 100 farklı çocuk resmi kullanılarak elde edildiği ifade edildi.

“100. yıl anısına kalıcı bir eser oluşturmak istedik”

Yapılan çalışmaları değerlendiren Dr. Selma Karaahmet Balcı, etkinliğin amaçlarını dile getirerek, “Bu çalışmayı sınıf öğretmenliği topluluğu ve resim iş öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz workshop öncesi burada bir seminer gerçekleştirdik. Seminere olan ilginin yüksek olması bizlere, çocuk resimleriyle alakalı neler yapılabilir diye düşündürdü. Arkadaşlarımızın destekleri ve fikirleriyle birlikte 100 farklı çocuğun resmini kullanarak iki adet Atatürk Panosu oluşturduk. Hem 100. yıl anısına kalıcı bir eser olsun hem de sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin dikkatini çocuk resimlerine çekmek istedik” ifadelerini kullandı.

“İçinde bulunduğumuz tarih bizim için çok önemli”

Etkinliğin önemini ve bundan duyduğu mutluluğu dile getiren Dr. Melek Baba Öztürk ise, “İçinde bulunduğumuz tarihin Milli Mücadele'nin 100. yılı olması bizim için çok önemliydi. Bu yüzden çalışmamıza böyle bir anlam yüklemek istedik. Bu çalışmanın bir parçası olmaktan dolayı ve topluluğumuzun da böyle bir işe imza atmasından dolayı çok mutluyum” sözlerine yer verdi.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.