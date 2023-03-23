"100 Gülen 100" projesi sona erdi

Türkiye ve Litvanya'nın kuruculuğunu yaptığı 7 yabancı ortakla yürütülen "100 Gülen 100" çalışmaları sona erdi.

Samsun Yakakent 100 . Yıl İlkokulu 2/C sınıf öğretmeni Atiye Kavioğlu ve öğrencileri tarafından Türkiye'den 6, Litvanya'dan 3, Romanya'dan 3, Portekiz'den 1, Bulgaristan'dan1, Kuzey Makedonya'dan 1 ve Yunanistan'dan 1 ortakla yürütülen 100 smılıng 100 (100 Gülen 100) projesi çalışmaları kapsamında öğrenciler dileklerini yazarak balonlarını uçurdular. Sandviçler hazırlayarak bir birlerine sundular, yardımlaşmanın, paylaşmanın önemini anladılar.

Projenin şubat ayındaki etkinliklerinden olan “Duygularımı ifade ediyorum” çalışmasında öğrenciler, olumlu ve olumsuz duyguların insan üzerindeki etkisini somut olarak görmüş oldular. Projenin mart ayı etkinliklerinden geleneksel çocuk oyunlarından mendil kapmaca oyununu öğrendiler ve oyunu hep birlikte oynadılar.

2/C sınıf öğretmeni Kavioğlu, “Okullar; toplumun temeli olan bireylerin geleceğe hazırlanmasında etkin rol oynarlar. ‘100 Gülen 100' projemiz kapsamında 100 gün boyunca yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimizle akran dayanışmasını ve öğrenmeyi harekete geçirerek, öğrencilerimizin saygı, hoşgörü ve empati duygularını canlı tutarak eğitim sürecine aktif katılımlarını sağlayarak oluşturduk. Olumlu okul ikliminde bireysel farklılıklara saygı duyarak öğrenmeyi eğlenceli, somut ve kalıcı hale getirmeyi amaçladık” dedi.