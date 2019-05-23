'100. Yıl Atatürk Botanik Parkı' açıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atakum ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde emekli öğretmen Recep Öztürk'ün kendi emeği ile yaptığı ve halka armağan ettiği '100. Yıl Atatürk Botanik Parkı'nın açılışını protokol üyeleri ile birlikte yaptı.

'100. Yıl Atatürk Botanik Parkı'nın kurucusu emekli öğretmen Recep Öztürk açılış öncesi yaptığı konuşmasında, “Cumhuriyetin onurlu insanların yaşam tarzı olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet için bir şeyler yapalım dedim. Burası 25 yıl önce Doğa Güzelleştirme ve Fidan Üretim Merkezi olarak kuruldu. Cumhuriyetin 100. yılı için fidan dikim çalışmaları başlattım. 360 bin fidanı toprakla buluşturdum. Bugün de Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı anısına 10 dönümlük bir alana Atatürk'ün adını doğaya taşımak düşüncesiyle halka açık botanik orman parkı olarak açıyoruz. Yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Ben başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve doğaseverlere katılımları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci yaptığı konuşmasında, “Atakum Belediye Başkanı olarak 100. Yıl Atatürk Botanik Parkı bana teslim. Sizin adınız bir başka yerde yaşatılmayı hak etmiş. Bunu da ben yaparım. Böyle işler için çivi çakan herkese çok teşekkür ederim. Sizin gibi öğretmenlere ve duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Bilinmesini ve tanınmasını sağlamakta bizim görevimizdir” diye konuştu.

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Gerçekten Recep Öztürk öğretmenimizi tanımaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Örnek insan. Öğretmenler her zaman bizim için önder ve yol göstericilerdir. Öğretmenimizin emeklerine sağlık. Öğrenci yetiştirmeleri ve buraya yaptıkları emekleriyle örnek bir davranış sergiliyorlar. Ondan dolayı tebrik ediyorum. 100. Yıl Atatürk Botanik Parkı'na fidan dikilerek burayı halka armağan ediyorlar. O yönüyle burayı daha da güçlendirelim ve geliştirelim. Bu konuda kendi imkânları ile buraya kadar gelen öğretmenimizi yalnız bırakmayalım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından '100. Yıl Atatürk Botanik Parkı'nın açılışı Vali Kaymak ve diğer protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Daha sonra Vali Kaymak, protokol üyeleri ile birlikte '100. Yıl Atatürk Botanik Parkı'nı gezerek, emekli öğretmen Recep Öztürk'ten bilgi aldı.

'100. Yıl Atatürk Botanik Parkı Açılışı'na ayrıca, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 100. Yıl Koordinasyon Kurulu üyeleri ve doğaseverler katıldı.