100. yıl için Koç Spor Fest hazırlıkları değerlendirildi

1919'un 100. yılına hazırlanan Koç Spor Fest için valilikte değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yıl olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 10-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) gerçekleştirilecek olan üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali 16. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları (Koç Spor Fest) öncesinde Samsun Valiliğinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer ile beraberindeki heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve holdingin Kurumsal Marka Direktörü Okyar Tuncel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Osman Kaymak, “Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nın 2019'da Samsun'da düzenlenecek olması bizleri çok mutlu etti. Hep birlikte destek, iş birliği, koordinasyon içerisinde çalışırsak inanıyorum ki bu organizasyonu sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Samsun'un bu tür etkinliklere altyapısı ve kültürü uygun” ifadelerini kullandı.

Yapılacak etkinliğin Samsun'a ve OMÜ'ye yakışacak bir organizasyonla gerçekleşmesinin önemi üzerinde duran OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, 16. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'nın oluşturulan takvim içerisinde plan ve programların belirlenmesi ve 100.yılda diğer kurum ve kuruluşların etkinlikleri dikkate alınarak koordineli bir organizasyon olmasının gerekliliğini vurguladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer de, “Bu tür organizasyonları federasyon olarak yıllardır düzenliyoruz ama bu etkinliğin bizler için ayrı bir anlamı var. 1919'un 100. yılında Samsun'da bulunmak, bu tarihin bir parçası ve paydaşı olabilmek bizlere heyecan verdi” şeklinde konuştu.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantı, Valilik Binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.