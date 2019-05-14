100. yıl kutlamaları üst kurul toplantısı

19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlama etkinlikleri, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda, 100. Yıl Koordinasyon Merkezi, 100. yıl kutlamaları ve 19 Mayıs günü yapılacak programlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. İlgili kurumların yetkilileri ise görüşlerini bildirdi.

“Tüm Samsunluları kutlamalara bekliyorum”

Samsun'daki etkinliklerin yıl boyu süreceğine dikkat çeken Vali Kaymak, “Milli Mücadele ile ilgili program ve etkinliklerin sene başından bu yana yapılan etkinlik takvimi çerçevesinde kutlanıyor. Bağımsızlığımızın yıl dönümünü olan 19 Mayıs'ta kutlamalar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla pik yapacak. Tüm Samsunluları kutlamalara bekliyorum” çağrısında bulundu.

Toplantıya ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun İl Müdürü Volkan Toptaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ilçe belediye başkanları, kamu kuruluşları temsilcileri ve 100. Yıl Koordinasyon ekibi katıldı.