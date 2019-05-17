100. yıla coşku dolu kutlama

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'de, 19 Mayıs 1919'un 100. Yılı Spor Festivali ile kutlanacak.

Samsun ve çevresinin buluşma noktası Piazza, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında, sporun en eğlencelisine ev sahipliği yapacak.

Bir mağaza iş birliğinde 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Spor Festivali'nde, yarışmacılar kadar onları izleyenler de heyecan dolu anlar yaşayacak. Saat 12.00'de şınav yarışması ile başlayacak Spor Festivali, futbol şut atma, basketbol şut atma, yavaş bisiklet sürme, sandalye kapma, dart atma ve çadır açma kapama yarışmalarıyla devam edecek.

Festivale katılanlar, hem eğlenecek hem de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan sporun keyfini çıkaracaklar.