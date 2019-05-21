100. yıla coşku dolu kutlama

Samsun ve çevresinin buluşma noktası Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

18-19 Mayıs tarihlerinde bir firma iş birliğiyle, 7'den 70'e herkesin katılabildiği “Ay Yıldızlı Yastık Dikim Atölyesi” düzenlendi. AVM'de kurulan stanttaki dikiş makinelerinin başına geçen çocuk, genç ve yaşlı her yaştan ziyaretçi ay-yıldız sevgilerini yastıklara işledi. AVM'nin zemin kat etkinlik alanında düzenlenen atölyede el emeğiyle, iplikleri, kumaşları bayrağa dönüştüren ziyaretçiler, 19 Mayıs ruhunu yüreklerinde hissetti.

“Milli Mücadelemizin 100. Yılında Bayrağımız Yastıklarda” sloganı ile uzman eğitmenler eşliğinde hayata geçirilen etkinlikte yüzlerce yastığa, ay-yıldızlı al bayrağımız nakış gibi işlendi. Hem yeteneklerini sergilemek hem de dikiş deneyimi yaşamak için etkinliğe katılan ziyaretçilere Piazza AVM tarafından, hazırladıkları yastıklar hediye edildi.

19 Mayıs'ın adını yansıtan Spor Festivali

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, bir mağazası iş birliğiyle AVM'de gerçekleştirilen Spor Festivali'nde ise heyecan dolu anlar yaşandı. Birbirinden eğlenceli yarışmaların düzenlendiği Spor Festivali'nde yarışmacılar kadar izleyenler de keyifli bir gün yaşadı. Tezahüratların AVM'nin koridorunda çınladığı etkinlikte; katılımcılar, şınav, futbol şut atma, basketbol şut atma, yavaş bisiklet sürme, sandalye kapma, dart ve çadır açma kapama yarışmalarında kıyasıya mücadele etti.