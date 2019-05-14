100. yıla özel cadde esnafına Türk bayrağı dağıtıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında cadde esnafına Türk bayrağı, 100. yıl flaması ve Milli Mücadele döneminde yayınlanan Meşale Gazetesini dağıttı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri Samsun'da devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İstiklal Caddesi esnafına Türk bayrağı, 100. yıl flaması ve Milli Mücadele döneminde yayınlanan Meşale Gazetesi dağıtıldı. Etkinliğe ayrıca, tiyatro oyuncuları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da destek verdi.

“Etkinliklerin içerisinde olmaktan çok mutluyum”

Etkinlik başlamadan önce açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, Samsun'un 100. yıl coşkusunu büyük bir şekilde yaşadığını söyledi. Bütün vatandaşların 19 Mayıs ve İlkadım kenti olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Kaymak, “Amacımız Milli Mücadele ruhunu gençliğe aktarılması. Bütün çabamız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilalebet yaşaması. 19 Mayıs günü birçok program olacak. Gündüz programlarının ardından akşam iftar programı olacak. Sonrasında ise İstiklal Caddesi'nde büyük bir fener alayı olacak. Coşku hergün yeni bir etkinlikle devam ediyor. Bu etkinlikler yıl sonuna kadar devam edecek. Hatta 2023'e kadar devam etmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın genelgeleri var. Bu etkinliklerin içerisinde olmaktan Samsun Valisi olarak çok mutluyum. Milli Mücadele ruhunun Samsun'dan bütün Anadolu'ya yayılmasını istiyoruz” dedi.

Vali Kaymak konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte cadde esnafına Türk bayrağı, 100. yıl flaması ve Milli Mücadele döneminde yayınlanan Meşale Gazetesi dağıttı. Etkinliğe ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da katıldı.