100. Yılda 100 Bandırma Vapuru Sergisi

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından "100. Yılda 100 Bandırma Vapuru" adlı sergi düzenlendi.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılan ve halen devam etmekte olan 7 iş ve meslek edindirme kursundan biri olan ve 04 Şubat 2019 tarihinde İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ortaklığında açılan "Model Gemi Yapımı Kursu"na 17 kursiyer katıldı. İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün usta öğreticiyi, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün kursiyer ve eğitici ücretlerini temin ettiği bu kursta Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu da malzeme desteğinde bulundu. Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gemi atölyesinde 5 iş günü altışar saat olma üzere haftada 30 saat kurs verildi. Bu kursa katılanların Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıktığı bandırma vapurunun gerçeğe uygun ölçekli olarak farklı ebatlarda yapıldı. Söz konusu Bandırma Vapuru'nun farlı ebattaki maketleri Bandırma Vapuru Açık Hava Müzesi'nde sergilendi.

Serginin açılışına Samsun Başsavcı Vekilleri Hasan Kıdıl, Selçuk Cebeci ve Adem Aldemir ile Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan, Cezaevi Savcısı Ümit Şafak Koçak, Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, cezaevi içleme kurulu üyeleri, ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak 100. yıla 100 Bandırma isimli serginin açılışına hoş geldiniz. Samsun İŞKUR Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda açılan modern gemi yapımı kursunda cezaevimizde kalmakta olan tutuklu ve hükümlülerin yapmış oldukları Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a taşıyan, Milli Mücadelemizin simgesi haline gelen Bandırma Vapuru'nun çeşitli ebatlardaki modellerini sizin beğeninize sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sergilenen Bandırma Vapuru'nun maketlerinin satışa sunulduğu ve serginin ise 17-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında açık kalacağı öğrenildi.