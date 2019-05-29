Yılda 100 Eser” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kazım Özdemir İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri sayesinde qulling (kağıt kıvırma sanatı) ile tanıştı. Bu sanat uğraşı sonucunda ortaya çıkan eserler “100. Yılda 100 Eser” sergisi ile beğeniye sunuldu. Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen böyle bir sergiyi önemsediklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okul Müdürü Yaşar Teyyare ise 100. yılda böyle bir serginin hazırlanmasının anlamlı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi ve sergi gezildi. Açılışa ayrıca, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.