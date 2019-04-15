“100. yılda Samsun'da” sergisi

yılda Samsun'da” isimli sergi açılışı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı binasında gerçekleştirilen sergi açılışından önce konuşan Saraybosna Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Elma Alic, bu iş birliği ve serginin 100. yıl etkinlikleri kapsamında olmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ve misafirperverliklerinden dolayı Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'ne teşekkür ettiğini söyledi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin ise Bosna Hersek ile olan kardeşliğin bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edeceğini ve Türk milleti olarak Bosna-Hersek'i kardeş ve kendilerinden bildiklerini ifade etti.

Konuşmalarından ardından “100. yılda Samsun'da” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi ve sergi gezildi.