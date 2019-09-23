100. yılın mezun adayları dersbaşı yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına tekabül eden 2023 yılında mezuniyet coşkusu yaşayacak Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yeni öğrencileri ders başı yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrını dolduracağı yılda öğrenimlerini tamamlayacak olan 2023 sınıfları, üniversiteli olmanın heyecanıyla fakültelerinde ilk derslerine katıldı.

Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun ve bu mücadelenin adını taşıyan ve yaşatan OMÜ'de öğrenci olmanın coşkusuna ortak olan 2019 girişli öğrenciler, 4 yılın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında mezun olmanın kıvancını yaşayacak. Kişisel ve mesleki gelişimleri açısından hayatlarının en özel ve en güzel dönemlerinden biri olacak bu zaman diliminin başlangıcında Kurupelit Kampüsü'ne adım atan gençler, yüzlerine yansıyan mutluluk ve heyecanla yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

Kampüsü kateden tramvay

Kurupelit Kampüsü öğrencileri bu yıl ilk kez fakültelerine tramvayla ulaşmanın rahatlığını yaşadı. Hem akademik kadrosunu her geçen yıl güçlendiren, hem de hazırladığı projeler ve yürüttüğü bilimsel çalışmalarla varlığını ve 19 Mayıs'ın öncü rolünü kanıtlayan OMÜ, hizmete giren tramvay hattıyla da Türkiye'de hafif raylı sistemin kampüsü dolaştığı ender üniversitelerden biri olma ayrıcalığına ulaştı.

Çevre düzenlemelerinin büyük bir bölümü tamamlandı

2019-2010 akademik yılında kampüsteki çevre düzenlemeleriyle çehresini yenilemeye çalışan OMÜ, sürdürülen çevre ve peyzaj çalışmalarıyla yeni döneme hazır. Büyük bir kısmı tamamlanan çalışmalarla Samsun'un en önemli değerlerinden biri olan OMÜ, arasına katılan yeni öğrencilerle taze bir soluk kazandı. Nitekim OMÜ, ön lisansta 14 bin 826, lisansta 33 bin 678, yüksek lisansta 4 bin 720, doktorada bin 370 ve yaklaşık 5 bini uluslararası olmak üzere 54 bin 594 öğrenci ile yeni öğretim yılına başladı.

Yeni dönemde yeni bölümler

OMÜ, akademik disiplin çeşitliliğini çoğaltmak adına yeni bölümlerle de ön plana çıkıyor. Öyle ki üniversite bu yönde inisiyatif alarak akademik ağını genişletmek amacıyla yeni bölümleri bünyesine kattı. OMÜ'de bu yıl ilk kez öğrenci alan lisans bölümleri ve ön lisans programları ise şöyle: “Bafra İşletme Fakültesi / Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (Lisans), Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama (Lisans), Sağlık Bilimleri Fakültesi / Dil ve Konuşma Terapisi (Lisans), Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih (Lisans), Terme Meslek Yüksekokulu / Lojistik Programı (Ön Lisans), Vezirköprü Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Programcılığı (Ön Lisans), Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu / Mekatronik Programı (Ön Lisans)”