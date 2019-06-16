100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu

Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu”, sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından sona erdi.

Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan'ın başkanlığında yapılan değerlendirme oturumunda Prof. Dr. Tuncer Baykara, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Cemil Hasanlı ve Prof. Dr. Cezmi Eraslan yer aldı. Kapanış oturumu, Prof. Dr. Nuri Köstüklü'nün okuduğu sonuç bildirisinin yayınlanması ile sona erdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından alanında yetkin bilim insanlarının katıldığı sempozyumda, 1. Dünya Savaşı'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar ülkenin geçirmiş olduğu büyük değişim ve inkılap bilimsel verilerin ışığında ayrıntılı olarak ele alındı. Tebliğlerin sunulduğu sempozyumda ülkenin yüz yıl önce geçtiği ateşten gömlek daha iyi idrak edildi. Büyüyen ekonomisi, istikbal vaat eden genç ve dinamik nüfusu ile Türkiye'nin bölgesel ve küresel olarak bilimde ve sanatta da ileriye gideceğinin altı çizilen sempozyumda, bu konuda en büyük güvencenin yetişmiş insan kaynağı ve millî ve manevi duygularla donanmış, evrensel değerlere açık, bilimi rehber edinen gençler olduğu vurgusu yapıldı.

11-14 Haziran tarihleri arasında 4 gün süren sempozyuma 40'ı yurt dışından 170 bilim insanı katıldı.