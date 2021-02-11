100'ü Türk 200 öğrenci eğitimlerini tamamladı

Samsun'da yüzme, futbol ve güreş branşlarında aldıkları eğitimleri başarıyla bitiren 100 Türk ve 100 yabancı öğrenci için dönem sonu etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Geçici ve Uluslararası Koruma Altındaki Bireyler ve Ev Sahibi Toplum İçin Spor ile Sosyal Uyumu Güçlendirme Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan çocuklar dönem sonu etkinliğinde bir araya gelerek doyasıya eğlendiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Olimpik Mülteci Vakfı'nın desteği ve iş birliği ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından Türkiye'de yaşayan sığınmacı çocuklar ve bölge çocuklarının sosyal uyumlarını ve sağlıklı gelişimini spor yoluyla desteklemek amacıyla yürütülen Spor İle Sosyal Uyum Projesi'nde spor eğitimi alan çocuklar, İlkadım Bowling Salonu ve Buz Sporları Salonunda düzenlenen etkinliklerde eğlenerek ikinci yılın ilk dönemini tamamladılar.

Samsun'da yüzme, futbol ve güreş branşlarında aldıkları eğitimlerini başarıyla bitiren öğrenciler, dönem sonunda gerçekleştirilen etkinlikte doyasıya eğlendiler. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen dönem sonu etkinliğine 100 Türk, 100 yabancı olmak üzere toplamda 200 öğrenci katılım sağladı. Profesyonel antrenörler eşliğinde bowling, buz pateni ve hazırladıkları dans gösterilerini sergileyen çocuklara etkinliğin sonunda pasta keserek yemek ikramları yapıldı.