110 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen suçlamaları kabul etmedi

Samsun'da görev yaptığı okulda 'öğrencileri taciz ettiği' iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmen hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen öğretmenin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nda görevli 3. sınıf öğretmeni Y.Ö. 'öğrencileri taciz ettiği' iddiasıyla gözaltına alınmış ve 15 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Öğretmen Y.Ö. hakkında 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilerek hakim karşısına çıkan Y.Ö. suçlamaları kabul etmedi.

"Bazen şaka amaçlı popolarına vurduğum oluyordum"

27 yıllık öğretmen olduğunu belirten Y.Ö., "Raporluydum. 4 Ekim'de göreve başladım. Mağdurların ifadelerini kabul etmiyorum. Öğrencileri yanlışları konusunda uyarıyordum. Bazen şaka amaçlı popolarına vurduğum oluyordum. Bazen saçlarını severek okşadığım oluyordu. Evde kendi çocuklarımın da saçlarını okşar, severim. Öğrenciler pandemi dolayısıyla her gün okula gelmiyordu. İddia ettikleri zamanlarda ben de raporluydum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Y.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.