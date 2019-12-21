112 tatbikatlar?n?n vazge?ilmez 'makyaj ustas?'

Samsun'da 112 Acil Sa?l?k Hizmetleri Biriminde acil t?p teknisyeni (ATT) olarak ?al??an Yasemin Kurt'un yapt??? profesyonel yara makyajlar? ger?e?inden ay?rt edilemiyor. Yasemin Kurt'un yapt??? yara makyajlar? 112'nin tatbikatlar? ve e?itimlerinin ?nemli bir par?as? oluyor.

Samsun Sa?l?k ?l M?d?rl???ne ba?l? 112 Acil Sa?l?k Hizmetleri Biriminde ATT olarak g?rev yapan Yasemin Kurt, bundan bir y?l ?nce kendi ?abas? ile ?st d?zey yara makyaj? yapmay? ??rendi. Sosyal medyan?n yard?m?yla ile makyaj konusunda kendisini geli?tiren Yasemin Kurt, ger?e?ini aratmayan ?st d?zey yara makyajlar? yap?yor. Yapt??? plastik makyajlar Sa?l?k Bakanl???n?n ger?ekle?tirdi?i tatbikatlarda ve e?itimlerde yer al?yor. B?ylece vaka an?nda sa?l?k??lar?n daha etkin ve verimli hizmet vermesi sa?lan?yor.

Sadece Samsun de?il 112'nin il d???ndaki tatbikatlarda da makyaj yap?yor

Ara?t?rma yaparak makyaj konusunda kendisini geli?tirdi?ini belirten Yasemin Kurt, "Yara makyaj? tatbikatlarda ve e?itimlerde faydal? oluyor. ?lk olarak UMKE sorumlumuz Harun Bey 112'nin tatbikatlar?nda daha ger?ek?i sahneler olsun diye yara makyaj? yap?p yapamayaca??m? sordu. Ben de birka? ara?t?rma yaparak bir ?eyler yapmaya ?al??t?m. Kendimi geli?tirdim. Belirli sosyal medya hesaplar?n? takip ederek oradan bir ?eyler kapt?m. Aktarlardan ald???m belirli malzemeler ile kendi imkanlar?m ile bir ?eyler yap?yorum. Makyaj yaparken bal mumu, vazelin, re?el, k?rm?z? g?da boyas? ve kozmetik ?r?nleri kullan?yorum. Sadece kendi tatbikatlar?m?zda de?il il d??? tatbikatlar?m?zda da bunu yap?yoruz. ?rne?in Samsun 112 olarak Malatya b?lge kamp?na gittik. Orada da makyaj, imaj ?al??mam?z? yapt?k" dedi.

112 Acil Sa?l?k Hizmetleri Birim Sorumlusu Ba?kan Yard?mc?s? Uzm. Dr. Alaiddin Doma? ise 112'nin tatbikatlar?n?n g?rsel a??dan zengin oldu?u zaman daha verimli ve etkin oldu?unu belirtti. Sa?l?k hizmetleri sunumunda ama?lar?n?n sadece hastalara ula?mak ve biran ?nce y?nlendirmek olmad???n? ifade eden Alaiddin Doma?, "Bir tak?m e?itimler ile hastalara ula??m ve tedaviye yakla??m s?resini h?zland?rmak i?in tatbikatlar ger?ekle?tiriyoruz. Bu s?re?te tatbikatlar?m?z g?rsel a??dan zengin oldu?unda daha etkin ve verimli olabilece?i d???nd?k. Bunun ?zerine ?al???rken Yasemin arkada??m?z?n yeteneklerini duyduk. O da ileri d?zey makyajlar yapt?. Tabii, in?allah hi?bir hastam?z?n ba??na bu ?ekilde yaralanmalar gelmesin ama bizler tatbikat a?amas?nda b?yle bir durum ile kar??la??rsak nas?l y?nlendirece?imiz ve davranaca??m?z konusunda bu makyajlar bizlere yard?mc? oluyor. Yasemin bizim i?in b?y?k bir kazan?" diye konu?tu.

ATT Yasemin Kurt, yapt??? yara makyajlar? ile herkesin be?enisini topluyor.