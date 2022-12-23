112'yi 505 kez arayıp hakaret eden kişiye 63 farklı dava açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 1 yılda 505 kez arayarak küfür ve hakaret eden vatandaşa 63 farklı dava açıldı. Yine 112'yi 941 kez gereksiz arayan vatandaşa ise idari para cezası verildi.

Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen çağrı merkezi çalışanlarını bu yıl da asılsız ve gereksiz çağrılarla meşgul edildi. Çalışanlar görev alanlarına girmeyen çağrıların yanı sıra hakaret ve küfür gibi durumlarla da karşılaştı. 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 293 bin 544 adet çağrının 637 bin 924'ü asılsız çıktı. Gerçek yardım bekleyen çağrıların içeriğinde ise 336 bin 677'si sağlık, 254 bin 784'ü emniyet, 27 bin 170'i jandarma, bin 709'u AFAD, 5 bin 269'u orman yangınları, 27 bin 427'si itfaiye, 2 bin 584'ü sahil güvenlik yer aldı.

İdari cezalar ve davalar

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, 1 yıl içerisinde 941 kez arayarak meşgul eden kişiye 2 kez idari para cezası uyguladıklarını, 505 kez arayarak küfür ve hareketler söyleyen kişiye gerek personel gerek kurum olarak 63 farklı dava açtıklarını ifade etti. Demir, “2022 yılı içerisinde 1 milyon 293 bin 544 adet çağrı geldi. Çağrı dağılımı arasında en yüksek olan alan sağlık oldu. Sağlık birimine gelen çağrıların yüzde 75'i şehir merkezlerinden gelen çağrıları oluşturdu. İkinci en çok çağrı gelen birimimiz ise emniyet birimimiz oldu. Diğer kalan 906 bin 287 adet çağrıya ise bilgilendirme ve danışma hizmeti vermiş olduk. Ben artık asılsız ve gereksiz çağrı üzerinde çok durmak istemiyorum. Samsun'da yaşayan bütün vatandaşlarımıza artık şunu demek istiyorum. 112 acil merkezleri hepimizi için çok önemli bir kurumdur. Başımız dara düştüğünde kapımızdır. Bu kapıyı gereksiz yere meşgul etmemek lazım. 1 kişi 2022 yılı içerisinde 941 kez 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzü aramış. Bu kişiye biz idari para cezamızı yazmışız. 2. kez idari para cezamızı 1122 TL'yi de yazmışız. Israr ederse 2023 yılında bu vatandaşımızla alakalı dava yoluna gideceğiz. Ayrıca kurumumuzu 1 yılda 505 kez rahatsız eden bir vatandaşımız daha var ki bu kişinin durumu daha farklıdır. Her defasında aradığında kurumumuza hakaret ediyor. Kurumumuz ve şahsi olmak üzere bu kişiye 63 farklı dava açtık” dedi.

44 kişiye 24 bin 684 TL ceza

Samsun 112'yi arayarak gereksiz meşgul eden kişilere 2022 yılında toplamda 24 bin 684 TL para cezası uygulandığını ifade eden Müdür Emin Demir, “Asılsız ve gereksiz 112 numarası aranmamalıdır. Bu tür aramalar o an için zorda olan bir başka vatandaşımızın mağduriyetine sebep olabilecektir. Bu da kesin bir dille kul hakkına girmektir. Bu sebeple darda ve zorda kaldığımız zamanlar içerisinde devletimizin tüm desteğini alabileceğimiz 112 numarasını aramalıyız. Aksi hareket edenlere bu konuyla alakalı 1. uyarı için 561 TL, 2. uyarı için 1122 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettiği tespit edilen 44 kişiye toplam 24 bin 684 TL para cezası uygulanmıştır. 112 Çağrı Merkezimizin daha verimli ve etkin görev yapabilmesi için sadece acil durumu olan vatandaşların araması önem arz etmektedir. Merkezimiz 7/24 Samsun sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza fedakârca destek sağlamaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

112'nin faaliyetleri

Samsun 112'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Müdür Demir, “Yeni nesil 112 sistemi gelişimini sürdürmektedir. Bu doğrultuda ‘Sağlık Tablet Uygulaması' sisteme entegre edilmiştir. Sağlık Tablet Uygulaması sayesinde çağrı personelinin vaka ile ilgili not aldığı tüm detaylar saha ekipleri tarafından görüntülenebiliyor, Navigasyon özelliği sayesinde sağlık ekiplerinin vaka adresine en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor ve ayrıca tabletler telefon gibi kullanılarak saha ekipleri gerektiği zaman ihbarcıyla ya da sağlık nakil birimiyle sesli görüşme yapabiliyor. 2022 yılında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereğince 112 tanıtım faaliyetleri kapsamında 30 okula gidilmiş, 4 bin 308 öğrenciye 112 eğitimi verilmiş ve 75 bin adet broşür dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca tanıtım faaliyeti kapsamında ilimizde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te ‘Tek numara 112' tanıtımı yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak 'Botsuz ve montsuz çocuk kalmasın' kampanyası ile iki köy okulundaki öğrencilerimize bot ve mont yardımında bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.