118,5 milyon metreküp atık su arıtıldı, Karadeniz'in kirlenmesi önlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü su kaynaklarının, tarım alanlarının ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımları kapsamında geçen yıldan bugüne kadar toplam 118 milyon 537 bin metreküp atık suyu arıtarak Karadeniz'e ulaşmasını engelledi.

Arıtılan suların bir kısmı ise yeniden arıtılmak suretiyle geri kazanım suyu elde edilerek yeşil alanların sulanmasında kullanıldı.

Kırsal alanlara kadar kurduğu modüler atık su arıtma tesisleri ile çevreyi koruyan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde 26 adet atık su arıtma tesisi ile birlikte Samsun'da yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiriyor.

118 milyon 537 bin metreküp atık su arıtıldı

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kesintisiz çalıştırılan toplam 197 bin 722 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisleri ile 2020'de ve 2021 yılının Eylül ayına kadar 118 milyon 537 bin metreküp atık su arıtıldı. 33 milyon 273 bin ton arıtma çamuru bertaraf edildi. Arıtılan suların bir kısmı yeniden arıtılmak suretiyle geri kazanım suyu elde edilerek yeşil alanların sulanmasında kullanıldı. Geri kalan kısmı da deniz ile alıcı ortama verilerek uzaklaştırıldı. Yapılan arıtmalarla birlikte yaklaşık 118 milyon 537 bin metreküp atık suyun Karadeniz'e gitmesi engellenerek çevre kirliliğinin önüne geçildi.

“Şehrimizi ve çevremizi gözümüz gibi koruyoruz”

Projeleri yaparken sorunların çözümüne insan ve çevre sağlığı açısından yaklaştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunumuzu ve çevremizi gözümüz gibi koruyor, sürdürülebilirliğini sağlamak için her türlü yatırımı gerçekleştiriyoruz. Attığımız her adımda yaptığımız her yatırımda çevremizi, şehrimizi ve insanımızı korumak için çalışıyoruz. İnsan sağlığı çevre sağlığından geçiyor. Sağlık açısından ne kadar uygun bir çevrede yaşıyorsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli çevre yatırımları inşa ediyoruz. Yaptığımız atık su arıtma tesisleri yatırımları ile tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise beşinci kentiz. Tek damla atık suyu bile arıtmadan denize asla bırakmıyoruz. Çünkü tek derdimiz var. O da vatandaşlarımızın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi" dedi.