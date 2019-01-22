12 asırlık dev çınar

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan 1200 yıllık doğu çınar ağacı, yapılan çevre düzenlemelerinin ardından vatandaşların ziyaret bölgesi haline gelecek.

Tekkeköy'ün Hamzalı Mahallesi'nde özel bir mülkiyetin içerisindeki bahçede bulunan 1200 yıllık çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca koruma altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Samsun'un en eski ağacı olduğu tescillenen ağaç, şu anda bile gören vatandaşların dikkatini çekiyor. 18 metre gövde genişliğinde ve 35 metre yüksekliğindeki ağacın bulunduğu alanın çevresi Tekkeköy Belediyesinin bu yaz yapacağı düzenlemelerin ardından vatandaşların uğrak yeri olması amaçlanıyor.

"Ağacın bulunduğu alanı ziyaret bölgesi haline getireceğiz”

Belediye olarak kültürel ve tarihi miraslara çok önem verdiklerinin altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Samsun'un en eski ağacı Tekkeköy ilçemizde bulunuyor. Bakanlığımızın ve kendi arkadaşlarımızın tespitlerine göre ağacın bin küsur yıllık olduğu tespit edildi. Orada geçmişten gelen çok büyük dedelerimizden aldığımız bilgilere göre resmi olmasa dahi 1200 yıllık bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağacı koruma alanına aldık. Ağacın bulunduğu alanı da bu yaz içerisinde çok ciddi çalışmalarla bir ziyaret bölgesi haline getireceğiz. Vatandaşların 1200 yıllık bir ağacın altında fotoğraf çektirebilecekleri, çocuklarına büyüklerine bir hatıra bırakabilecekleri bir ziyaret noktası haline getirmeyi planlıyoruz. Bu 12 asırlık ağaç, bizim için çok kıymetli bir hazine durumunda bulunuyor. 1200 yıllık olduğunu söylemek dile kolay geliyor ama bunca sene tarihe tanıklık etmiş bir ağacı inşallah insanlığa kazandırmaya planlıyoruz. Ağacın bulunduğu yerin etrafını da ona göre şekillendireceğiz” dedi.

12 asırlık ağacın bulunduğu arsanın sahibi olan 69 yaşındaki Hamit Aktaş ise "Bu ağacı incelemek için 10 sene önce Ankara'dan bir ekip geldi. Görevliler ağacın 1200 yıllık olduğunu ölçtüler. Daha sonra başka bir ekip daha geldi. Onlar da ortalama olarak 970 yıllık bir ağaç olduğunu söylediler. Bizim öğrendiğimize göre bu ağaç dikme filan değil. Çok önceden buradan dere geçiyormuş. Böyle büyük ağaçların su kenarlarında olduğunu söylemişlerdi. Bu ağacın yıkılmasını hiç istemiyorum. Ağacı yoldan geçerken gören vatandaşlar durup, fotoğraf çektiriyorlar. Bizden müsaade istiyorlar. Biz de insanlara yardımcı oluyoruz. Bu değerli ağacı devletimiz nasıl koruyorsa biz de aynı özenle korumaya dikkat ediyoruz. Dedelerimiz, 400 yıl önce Kafkasya'dan buraya göçmüşler. Onlar geldiğinde da ağacın aynı yerinde olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Doğu çınar ağacının özelliği

Doğu çınar ağacının ana vatanı Türkiye, Balkanlar, İran ve Hindistan'dır. Çınargiller (platanaceae) ailesinden olan ağaç, büyük boylu ve yaprağını döken bir ağaçtır. 55 metre boya, ulaşabilen ağaç, ortalama 2000 yıl yaşamını sürdürebiliyor.