12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır uğraştığı şeker hastalığından kurtuldu

Uzun yıllardır şeker hastası olan gurbetçi bir vatandaş, Türkiye'ye 12 bin kilometre uzaklıktaki Avustralya'dan geldiği Samsun'da geçirdiği operasyonla tip 2 şeker hastalığından kurtuldu.

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 49 yaşındaki Sevgi Coşkun, 16 yıldır diyabet hastalığından çeşitli sorunlar yaşadı. Bir süre önce Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al ile tanışan Coşkun'a, yapılan tetkiklerin ardından laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapıldı. Ameliyatın ardından Coşkun kullandığı ilaçlardan kurtularak sağlığına kavuştu.

“Kapalı yöntemle ameliyatı uyguladık”

Ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Al, Coşkun'un uzun yıllardır tip 2 şeker hastası olduğunu belirterek, “Hastalık yüzünden şeker hastalığının bir insana yapabileceği bütün olumsuzlukları yaşamaktaydı Avustralya'da yaşayan hastamız ameliyattan önce yaptığımız testler sonucunda metabolik cerrahi ameliyat kararı aldık. Kapalı yöntemle ameliyatı uyguladık. Ameliyattan sonraki seyri oldukça iyi geçti ve sonuçta hastamızın değerlerinde artık ilaç ve insüline ihtiyacı olmadan pankreas çalışarak kan şekerini dengelemekte” dedi.

“Hastalıkla mücadele etmeye devam edeceğiz”

Kliniklerine Türkiye ve dünyanın her yerinden yerli yabancı vatandaşların geldiğini ifade eden Al, “Metabolik cerrahi diyabet hastalarında kısıtlayıcı bir işlem yapmadan ya da herhangi bir bağırsak sekmentini devre dışı bırakmadan, ince bağırsak kaynaklı hormonalların etkisiyle pankreastaki insülin aktivitesini artırma işlemidir. Bu yöntemle hastalarımızda ortalama yüzde 86 oranında tip 2 şeker hastalığında tedavi sağlayabilmekteyiz. Ayrıca yüksek tansiyon olan hastalarımızda yüzde 80 oranında iyileşme, kan yağları yüksek olan hastalarında ise yüzde 90 iyileşme sağlamaktayız. Metabolik cerrahinin bir avantajı özellikle fazla kilolu olan hastalarda hormonal etkisiyle fazla kilolarından kurtulması sağlayabilmektedir. Diyabet oldukça zor bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 335 milyon şeker hastası var. Bu hastalıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çok iyi hissediyorum”

16 yıldır şeker hastası olduğunu kaydeden Coşkun ise, “Son 7 yıldır çok rahatsızlıklar geçirdim. Muzaffer hocayı internetten gördüm ve takip etmeye başladım. Karar verdim ‘gideceğim ve ameliyat olacağım' dedim. Tedirgin geldim sonuçlardan dolayı ama Muzaffer hocam sonuçları açıklayınca çok sevindim. Ameliyat oldum. Çok iyiyim şükürler olsun. Muzaffer Al ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.