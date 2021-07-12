1,2 miyar TL bütçeli 'Samsun Batı Çevre Yolu'nun projesi onaylandı

Samsun şehir merkezindeki trafik yükünü büyük ölçüde azaltması beklenen 1 milyar 200 milyon TL tahmini yapım bedelli 'Samsun Batı Çevre Yolu'nun projesi onaylandı.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Samsun il sınırları dahilindeki 329 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağının yüzde 94'ünü (310 km) tamamladı. 127 km uzunluğundaki tek yol yapımının da yüzde 74'ü (93,6 km) tamamlandı. Karayolları 2003-2021 yılları arasında 86 km'lik Samsun-Ankara yolunu, 85 km'lik Samsun-Ordu yolunu, 90 km'lik Samsun-Sinop yolunu, 16,9 km'lik Çarşamba-Ayvacık ayrımı Yolunu ve 12 km'lik Vezirköprü geçişi yolunu tamamladı.

1 miyar TL'yi aşkın bütçeli Samsun Batı Çevre Yolu Projesi onaylandı

1 milyar 200 milyon TL tahmini yapım bedelli Samsun Batı Çevre Yolu'nun projesi onaylandı. 16,3 km uzunluğundaki yolun kamulaştırma planı tanzim edilip, kamu yararı kararı alındı. Araştırma mühendislik hizmetleri tamamlanan projenin toplam uzunluğu 1.870 m olan 2 adet çift tüp tünel, toplam uzunluğu 1.610 m olan 8 adet çift köprü ve 4 adet FSK bulunuyor.

İlçe çevre yolları da trafiği rahatlatacak

650 milyon TL tahmini yapım bedelli Çarşamba Çevre Yolu'nun projesi onaylandı. Uzunluğu 13,5 km olan projenin herhangi bir kamulaştırma planı bulunmuyor. Araştırma mühendislik hizmetleri tamamlanmış projede toplam uzunluğu 626 m olan 9 adet çift köprü ve 5 adet FSK bulunuyor. 500 milyon TL tahmini yapım bedelli Bafra Çevre Yolunun projesi onaylandı. Uzunluğu 16 km olan projenin herhangi bir kamulaştırma planı bulunmuyor. Araştırma mühendislik hizmetleri tamamlanmış projede toplam uzunluğu 1.077 m olan 13 adet çift köprü ve 4 adet FSK bulunuyor. 480 milyon TL tahmini yapım bedelli Terme Çevre Yolu Projesi de onaylandı. Uzunluğu 12,6 km olan projenin herhangi bir kamulaştırma planı bulunmuyor. Araştırma mühendislik hizmetleri tamamlanmış projede Toplam uzunluğu 640 m olan 4 adet çift köprü ve 5 adet FSK bulunuyor.