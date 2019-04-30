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12 plaj daha ‘Mavi Bayrak' için jürinin kararını bekliyor

Samsun’da 12 yeni plaj için ‘Mavi Bayrak’ başvurusu yapıldı.

Samsun'da 12 yeni plaj için ‘Mavi Bayrak' başvurusu yapıldı. Kararı yurt dışı jüri üyeleri verecek.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak ödülü almak için çalışmalara 2015 yılında başladı. 2016 yılında ilk Mavi Bayrak'ı Fener Plajı aldı. Takip eden 2017 yılında İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve Terme Miliç Çevre Eğitim Plajı olmak üzere 5 plaj daha Mavi Bayrak'a layık görülerek Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 6'ya ulaştı. Yine takip eden 2018 yılında İncesu Plajı ve Terme Karavan Park Plajı olmak üzere 2 plaj daha Mavi Bayrak ödülüne layık görülerek Mavi Bayraklı plaj sayısı 8'e ulaştı.


2019 yılı için Mavi Bayrak alınmak üzere 12 adet başvuru dosyası hazırlanıp, yurt dışı jüri üyesi değerlendirme aşamasında. Bayrak ödülüne sahip olan plajların deniz suyunun temizliği, plaj işletmecilerinin çevreye olan duyarlılığı ve plajı kullananların güvenliği ve plaja ilişkin donanımın eksiksiz olduğu, belgelenip, garanti altına alıntı. Bu garanti uluslararası alanda da onaylanıyor.


Tatil programı yapan yerli ve yabancı turistlerin, öncelikle Mavi Bayrak ödüllü plajı olan tesisleri tercih ettiği, yetkililer tarafından belirtiliyor.

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