12. sınıflara okul bahçesinde ders

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pandemi nedeniyle dersler okulun bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında veriliyor.
Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pandemi nedeniyle dersler okulun bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında veriliyor.
Okulun matematik öğretmeni Tanju Altun tarafından 12. sınıf öğrencilerine matematik dersi pandemi nedeniyle okulun bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında işleniyor. Bahçeye yerleştirilen sandalyelere fiziksel mesafeyi koruyarak oturan öğrenciler eğitimlerine devam ediyor.