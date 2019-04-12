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12 yaşındaki çocuğa saldırıp cep telefonunu gasp etti

Samsun’da bir şahıs, 12 yaşındaki çocuğa saldırıp elindeki cep telefonunu gasp etti.

Samsun'da bir şahıs, 12 yaşındaki çocuğa saldırıp elindeki cep telefonunu gasp etti.


Olay, Ssmsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki E.A. adlı çocuğun elindeki cep telefonunu isteyen U.B.(24) isimli zanlı, çocuğun telefonunu vermemesi üzerine ona saldırıp tekme ve tokat atarak telefonunu gasp etti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek iz sürdü. U.B.'yi kameralardan takip ederek evine kadar giden polis, şüpheliyi Rasathane Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan U.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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