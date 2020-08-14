12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama

Samsun'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yabancı uyruklu M.S.A. ve A.R.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.