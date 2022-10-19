İhlas Haber Ajansı

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12 yıldır aranan şahıs saklandığı kulübede uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 12 yıldır aranan şahıs saklandığı kulübe 3 kilo kubar esrar ile birlikte yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 yıldır aranan şahıs saklandığı kulübe 3 kilo kubar esrar ile birlikte yakalandı.


Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada Bafra ilçesinde bir kulübede yapılan aramada 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı suçtan 12 yıldır aranan Y.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili M.Ç isimli şahıs da gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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