121 yıllık hastane binası aile ve yaşam merkezine dönüşüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'ndan protokolle devraldığı eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin 121 yıllık binasını restore ederek Aile ve Yaşam Merkezi'ne dönüştürecek. Tarihi bina ve içinde bulunduğu alana yapılacak projenin ihalesinin kısa süre içinde yapılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Herkesin bir arada olacağı, herkesi kendine çekecek olan bir merkez. Türkiye'de bu konsepte inşa edilmiş bir merkez yok” dedi.

İlkadım ilçesindeki 121 yıllık eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binası ve bulunduğu alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Aile ve Yaşam Merkezi ile bölge yeni bir dönüşüm yaşayacak. 2007 yılında meydana gelen yangın sonrasında atıl vaziyette duran bina yapılacak çalışma ile restore edilecek. Proje çerçevesinde kadın eğitim merkezlerinin yanı sıra çocuklar ve gençler için de özel alanlar tasarlandı. Spor salonları, konferans ve sergi salonları ile müzik ve sanat atölyelerinin bulunduğu projede aynı zamanda bilim sınıfları, kütüphane, misafirhane ve bireysel çalışma alanları da yer alacak. Proje yeşile ve tarihe uyumlu olan konseptiyle dikkat çekecek.

Proje ihalesinin kısa süre içinde yapılacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Torun, nine, dede anne ve babanın bir arada olacağı bir merkez. Hepsini kendine çekecek olan bir merkez. Türkiye'de bu konsepte inşa edilmiş bir merkez yok. Şuan biz inşa ediyoruz. İlkadım bölgesindeki bütün mahallelere hitap edecek. Kafesi, parkı, kursuyla her detay yer alıyor. Okul öncesi eğitim hizmetleri olacak. Kadınlarımızın hayatında değişikliğe neden olacak kurslar olacak” dedi.

Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar ise projenin hayata geçmesini heyecanla bekliyor. Yapılacak merkezin bölgeye ayrı bir canlılık getireceğini söyleyen vatandaşlar, projeyi desteklediklerini belirtiyor.

Tarihi hastane binası 1902 yılında inşa edildi

1902 yılında ‘Canik Hamidiye Hastanesi' ismiyle hizmete giren ve 1908'de adı Canik Gureba olarak değiştirilen hastane, 1924'de ‘Samsun Millet Hastanesi' ismini aldı. 1954'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na devredilerek Samsun Devlet Hastanesi oldu. 1970 yılında ise hastanenin taşınmasıyla bir süre boş kalan bina, Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. 1980'de adı ‘Karadeniz Bölgesi' unvanı kaldırılarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi oldu. 2007 yılında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangında büyük hasar gören tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla da atıl hale düştü. Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bölge için yapmayı planladığı proje Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı, ardından da tarihi bina ve alan Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi.