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13 yaşındaki çocuk tabancayla yakalandı

Samsun’da 13 yaşındaki çocuk tabancayla yakalandı.

Samsun'da 13 yaşındaki çocuk tabancayla yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki S.Ö.'nün üzerinde ihbar üzerine arama yapan polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çocuk savcısına ifade verip serbest bırakıldı.


S.Ö. çocuk polis tarafından ailesine teslim etmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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