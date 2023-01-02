İhlas Haber Ajansı

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13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da, ’uyuşturucu’ ve ’insan kaçakçılığı’ suçlarından 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun'da, 'uyuşturucu' ve 'insan kaçakçılığı' suçlarından 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan O.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada O.C. hakkında Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'insan kaçakçılığı' suçundan 10 yıl 7 ay daha kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.


Hakkında toplam 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan O.C. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerin ardından tutuklanan O.C. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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