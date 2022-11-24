130 okul servisi trafikten men dildi

Samsun'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk 3 ayında yapılan denetimlerde 130 okul servis aracı trafikten men edilirken, 854 okul servis aracı sürücüsüne 392 bin 924 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik birimleri okul servis araçlarına yönelik trafik denetimlerini gerçekleştirdi. Yeni eğitim-öğretim yılının eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ilk üç aylık süreçte toplam 12 bin 265 okul servis aracı kontrol edildi. 130 okul servis aracının trafikten men edildiği denetim kapsamında 854 okul servis aracı sürücüsüne 392 bin 924 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 3 bin 479 okul servis aracı sürücüsüne ise trafik güvenliği eğitimi verildi.

14 bin 361 öğrenciye trafik eğitiminin verildiği üç aylık dönemde Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrenciler ile bir araya gelindi. 12 bin 77'si okullarda olmak üzere 2 bin 284'ü ise İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde Çocuk Trafik Eğitim Parklarında öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

Eğitim-öğretim dönemi süresince, çocukların trafik güvenliğine yönelik bu denetimleri ve eğitimleri planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürüteceklerini paylaşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği olası problemleri önlemek amacıyla sıkı denetimler uyguluyoruz” dedi.

"Bugünün dedektifleri yarın yollarda olacak"

Çocuklar için yol ve trafik eğitiminin son derece faydalı ve gerekli olduğunu ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “Öğrencilerimiz bu tür eğitimlerle kazaların ve istenmeyen durumların önüne geçmenin yanı sıra, daha iyi ve düzenli bir toplumda yaşama dinamiklerini öğrenme şansını da yakalıyor. Öğrencilerimizin aldıkları trafik eğitimlerinin gerek okul servislerinde gerekse aile yaşamlarında etkili olduğunu görebiliyoruz. Trafik eğitimini ve trafik kültürünü öğrettiğimiz çocuklarımızın hem yaya olarak hem de ileriki yıllarda sürücü olarak trafiğe çıktıklarında burada öğrendiklerini uygulayacaklarına, bunun da trafik kazalarına bağla can kayıplarını büyük oranda azaltacağına inanıyorum. Resmi ve özel okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarıyla ilgili en küçük ihmal ve dikkatsizlik telafisi zor ve acı kayıplara yol açabiliyor. Servis şoförlerinin araçlarının bakımını mevzuat çerçevesinde aksatmadan zamanında yapması, seyir halindeyken ve öğrencileri indirip-bindirirken dikkatli olmasının çok önemli tedbirlerden biri olacağını ve şoförlerin büyük bir sorumlulukla görev yapmaları gerekiyor” diye konuştu.