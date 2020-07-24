139 kilodan 100 kiloya düştü, hayatı değişti

Samsun'da obezite ameliyatı olan bir hasta, yaklaşık 1 yılda 139 kilodan 100 kiloya düşmesi sonucu eski günlerine geri döndü.

Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından obezite ameliyatı yapılan 41 yaşındaki Musa İlkay Güler, hayatında ve kendisinde büyük değişiklikler olduğunu, 20 yıl öncesindeki haline döndüğünü söyledi.

Yaşadığı süreci anlattı

Samsun'da bir şirkette yöneticilik yapan 41 yaşındaki Musa İlkay Güler, yaşadığı sorunları ve Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş ile tanıştığı süreci anlattı. Hastaneye check up olmak için gittiğini belirten Musa İlkay Güler, "Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kiloya bağlı olarak bazı sağlık sorunlarım olduğu ortaya çıktı. 139 kiloydum, obeziteye bağlı olarak şeker ve diğer bazı sağlık sorunlarını hayatımda yaşıyordum. Hızlı bir çalışma hayatının üstüne kilonun yoğunluğu eklendi. Zaman zaman vücudum yorgun düşüyordu. Yürümekte, spor yapmakta zorlanıyordum. Buna bağlı olarak çocuklarımla zaman geçirmek zor oluyordu. Kıyafet alırken büyük sıkıntı yaşıyordum. Bu sağlık sorunları günlük hayatımı da olumsuz etkiliyordu” dedi.

Sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor

Güler şöyle devam etti: “Burada Opr. Dr. Volkan Kınaş hocam ile tanıştık. Kendisi bana obezite ameliyatını önerdi ve süreci anlattı. İleriye dönük sağlam adımlar olabilmek için ameliyat olmaya karar verdim ve yatışımız yapıldı o dakikadan itibaren, hocamızın bilgi ve tecrübesi üzerimizde oldu. Bir ev ve aile ortamında gibi hastanenin bütün çalışanları da bizimle ilgilendiler. Hastanenin koşulları çok güzel. Başarılı bir şekilde ameliyatımız gerçekleşti. Zaman geçtikçe hayatımda ve kendimde olan değişiklikleri görebiliyorum. Çevremdekiler de bunu çok iyi görebiliyorlar.”

"20 yıl önceki Musa oldum"

100 kiloya düştüğünü, artık kendisini 20 yıl önceki Musa gibi hissettiğini belirten Güler, “Zinde, aktif, giydiği üstüne olan, kendine bakabilen, yürüyen, koşan, spor yapabilen bir Musa oldum. Çocuklarımla koşabiliyor, eğlenebiliyorum. Kendime güvenim ve enerjim geldi. Ameliyat sonrası denge bozukluğu olmadı, seviyeli bir zayıflama oldu. Doktorumuz ve ekibi zaten sürekli olarak takipteler. Böyle etkilerinin olacağını tahmin edebilseydim çok zaman kaybetmeden ameliyat olurdum. Bu düşüncelerle hayatımı ve kendimi değiştiren Volkan Kınaş hocamıza, ekibine ve Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.