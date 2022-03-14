14 Mart Tıp Bayramı coşkusu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlere ve sağlık çalışanlarına balon ve çikolata hediye edildi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hekimlerine ve sağlık çalışanlarına balon ve çikolata hediye eden Liv Hospital Samsun yönetimi, “Burası sizinle güzel” mesajı verdi.

Yaptıkları etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, “Sağlık elçiliğini ve şifa dağıtmayı görev edinmiş hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım” dedi.