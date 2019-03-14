14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri

Gazi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, 14 Mart'ın sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaçlayan, önce insan ilkesiyle çalışan sağlık çalışanlarının bayramı olduğunu söyledi.

“Şehir Hastanesinin de tamamlanmasıyla Samsun tam bir sağlık kentine dönüşecek”

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç ise Gazi Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve özel hastanelerle birlikte Samsun'un bölgesinde bir sağlık merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Şehir Hastanesinin de tamamlanmasıyla Samsun tam bir sağlık kentine dönüşecek. Bu yatırım programları da devam etmektedir. Şuan ki planlamamız Kadın Doğum Hastanesini, Şehir Hastanesine taşıdıktan sonra, Kadın Doğum Hastanesinin yerine yeni bir 400 yataklı son derece donanımlı yeni bir hastane yapmak. Ayrıca yönetim olarak ta hekimlerin daha iyi bir iş ortamında güvenliğini sağlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından program müzik dinletisi ile son buldu. Etkinliğe ayrıca, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe, Gazi Devlet Hastanesi yönetimi ve hekimler katıldı.