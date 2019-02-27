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14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 12,5 yıl hapis

Samsun’da akrabası olan 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir zanlı yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da akrabası olan 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir zanlı yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Samsun'da akrabası olan 14 yaşındaki çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddia adilen M.A. (48), çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınarak 2018 yılı Haziran ayında tutuklandı. M.A., hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme, M.A.'yı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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