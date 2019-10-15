“15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” etkinliği

Miniklere doğru el yıkama teknikleri, el yıkamanın önemi konularında bilgilendirici ve eğlenceli videoların gösterildiği etkinlikte, sağlık yöneticileri miniklere uygulamalı olarak nasıl doğru bir şekilde el yıkayacaklarını gösterdi.

Neşeli anlar yaşanan ve kreş öğrencilerimize verilen hediyelerle son bulan etkinliğe Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Başkan Yardımcısı Dr. Meryem İskenderoğlu ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ve sağlık yöneticileri katıldı.

Düzenlenen etkinlik ve Dünya El Yıkama Günü nedeniyle bir açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, UNICEF tarafından (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) 15 Ekim tarihinin Dünya El Yıkama Günü olarak belirlendiğini, bu nedenle sağlık yöneticileri ve çocukların bir araya geldiği bu etkinliği düzenlendiklerini; el yıkamanın sağlığın korunmasında önemli bir adım olduğunu ve mutlaka çocukluk çağında öğrenilmesi ve içselleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ellerin en çok mikroorganizma barındıran organlar olduğunu ve doğru el yıkama konusunda ailelere de büyük görev düştüğünü belirten Sağlık İl Müdürü Oruç, her yıl bu konuda sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde doğru tekniklerle uygulanan el yıkamanın (parmak araları, parmak uçları, baş parmak dahil) gerçek anlamda temizliği sağladığı ve hastalıkların yayılması önlediğine dair bilgilendirme çalışmaları yapıldığını; ailelerin de evlerinde bu bilgilendirmeler ışığında çocuklarına, yön gösterici ve örnek bir yaklaşım göstermeleri gerektiğini vurguladı.