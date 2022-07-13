15 Temmuz anma programı belli oldu

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi programı belli oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları Samsun'da 15 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitlik ziyaretleri ile başlayacak. Program; Canik Belediyesi'nin "1071' den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi" ziyareti sonrası 11.45'te 15 Temmuz gazilerinin Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaretleri ile sürecek.

Sabah 10.00'da başlayacak programlar daha sonra sırasıyla Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif ve hatim duası, 15 Temmuz şehitlerinin kabir ziyaretleri ile devam edecek. Saatler 19.00'u gösterdiğinde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayacak "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" İstiklal Caddesi-19 Mayıs Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek. Yürüyüşün sonunda etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda sürecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak etkinlikler şöyle:

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması. Şehitler için Kur'an-i Kerim tilaveti ve duaların edilmesi. 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı videonun izlenmesi. Protokol konuşması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla halka hitapları. Mehteran takımı konseri. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu (Saat 22.00'de Atletizm Stadı'nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek). Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve Samsun İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu. "15 Temmuz'da Samsun" videosunun izlenmesi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçılarından "Kahramanlık Türküleri" konseri. Bütün camilerde sala okunması (00.13). Kurra hafızları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması, daha sonra ezgi dinletisi.