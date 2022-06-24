15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda tepki çeken görüntü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan “15 Temmuz Demokrasi Parkı” son haliyle görenlerin tepkisi çekti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Ayvacık ilçesinin Tepealtı Mahallesi ve Uğurlu Mahallesi sınırları içerisinde olan Terce Deresi mevkisinde 45 dönümlük arazi üzerine “15 Temmuz Demokrasi Parkı” inşa edildi. Proje kapsamında alana 1 adet kıl çadırı, 1 adet halı saha, 1 adet spor sahası, çocuk oyun parkı ve baraj gölü üzerine iskele yapıldı. Tesis Ayvacık yerel yönetimine devredildi.

15 Temmuz anısına yapılan parkın son hali ise yürekleri sızlattı. Park alanındaki yapıların bakımsızlık ve ilgisizlik nedeni ile viran hale geldiği, kapı ve pencerelerinin kırıldığı, içerisinin çöplerle kaplandığı görüldü. Bazı vatandaşlar 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitler ve demokrasi anısına yapılan parkın viran hale gelmesinde Ayvacık Belediyesi'nin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

“Bu yaz orası Millet Bahçesi olarak düzenlenecek”

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı ise parkın Millet Bahçesi olarak düzenleneceğini açıkladı. Parkın yerini DSİ'den yakın zamanda aldıklarını ve Millet Bahçesi yapmak üzere çalıştıklarını belirten Başkan Halil Kalaycı, “Devletin daha önce yaptığı bir yapının zarar görmesinden dolayı üzgünüz. Burayı toparlayacağız. Büyükşehir inşa etmiş ama yer DSİ'nin. Biz şimdi yeri DSİ'nden, orayı da Büyükşehir'den aldık. Tamiratını yaptık. Tamiratı derken de kırık döküğünü kapattık. Herkes girip çıkmasın diye. İskelede de kırık dökük vardı. İskeleyi yaptık. Vatandaş haklı. Yakın zamanda Millet Bahçesi olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla görüşeceğiz. Projemizi hazırladık. Bu yaz orası Millet Bahçesi olarak düzenlenecek” dedi.