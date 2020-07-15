Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri ilk olarak İlkadım ilçesinde bulunan Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında şehitlikleri ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Canik Destanlar Müzesine ziyaret

Protokol üyeleri, şehitlik ziyaretlerinin ardından, Canik Belediyesi tarafından Mevlâna Eğitim Kampüsü içerisinde yapılan Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a “Destanlar Müzesi"ni gezdi. Protokol müzeyi yakından inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesinde milletin geçmişten bugüne, bu toprakları vatan kılmak için ödediği bedeller ve darbeler tarihi anlatılıyor.

Akabinde Vali Zülkif Dağlı protokol üyeleriyle birlikte, 19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehidi Ferdi Yurduseven'in kabrini ziyaret etti.

Ziyarete ayrıca Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Vali Yardımcıları Mehmet Aktaş, Hasan Balcı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve askeri erkan katıldı.