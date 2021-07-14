15 Temmuz ruhu bu sergide

Canik Belediyesi ve Canik Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Rölyef Sergisi" açıldı.

Bir AVM'de düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Rölyef Sergisi"nin açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu milletin istikbaline, bekasına, vatanına, bayrağına kasteden, uzun yıllar içimize, devletin tüm kurumlarına sinsice yerleşmiş olan hain terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla Canik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezimiz iş birliğinde bir rölyef sergisi açtık. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamaktır. Bu anlamda Canik Belediyesi olarak 15 Temmuz Destanlar Müzemiz var. Orada 12 ay boyunca biz bu sunumları yapıyoruz" dedi.

29 eserin bulunduğu sergi 4 gün açık kalacak.